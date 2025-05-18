Мог не пережить развод: появились новости о пропаже бывшего мужа Кати Лель во Франции

Поиски бывшего мужа певицы Кати Лель, пропавшего без вести во Франции, все еще продолжаются. Игорь Кузнецов не выходит на связь больше месяца, и многие считают, что он утонул. Однако в окружении мужчины уверены: он мог не пережить развод с артисткой. Об этом пишет aif.ru.

Недавно стало известно, что экс-супруг Кати Лель внезапно исчез во время деловой поездки в Ниццу и не выходит на связь с близкими с апреля. По некоторым данным, Игорь Кузнецов мог утонуть, но в его окружении отвергают эту версию, поскольку мужчина всегда был «великолепным пловцом». Друг бизнесмена Игорь Ламинский считает, что он так и не смог оправиться от расставания с певицей.

Напомним, в 2023 году Катя Лель подала на развод с Игорем Кузнецовым. Пара прожила в браке 15 лет, у них есть 16-летняя дочь Эмилия. Исполнительница хита «Мой мармеладный» не скрывала, что причиной разрыва стало пристрастие мужа к алкоголю и его измены. Примечательно, что, по некоторым данным, до своего исчезновения предприниматель еще надеялся снова сойтись с артисткой. Сама же знаменитость признавалась: она не намерена принимать бывшего обратно.

«Я изолировала его от себя и себя от него, понимая, что он будет делать все для того, чтобы меня вернуть», — заявляла Катя Лель.

Ранее Катя Лель прокомментировала исчезновение экс-супруга: «Объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут».