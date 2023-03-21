«Мог его остановить»: сын Топалова и Тодоренко оказался в больнице с травмой головы

Певец Влад Топалов рассказал об инциденте, который произошел с его четырехлетним сыном. Супруг телеведущей Регины Тодоренко написал в соцсетях, что мальчик получил травму головы во время отдыха. Теперь мужчина гадает, хороший ли он отец, ведь мог уберечь старшего ребенка.

37-летний музыкант решил провести выходные с семьей в загородном комплексе, который находится недалеко от Москвы. Эту поездку они с женой подарили маме Влада, у которой недавно был день рождения. Во время развлечений маленький Майкл ударился головой.

«Миша ударился головой и заработал шишку, когда прыгнул в бассейн. Мы сразу поехали в больницу», — написал Топалов в личном микроблоге.

Знаменитость признался, что теперь его мучает совесть. Ведь он был рядом и мог уберечь ребенка.

«Я был недалеко от Миши и мог его остановить. Он так уверено нырял, что я был за него спокоен», — рассуждал певец.

Влад задумался о том, что в будущем такие инциденты могут повториться. А ведь у них с Региной есть еще один ребенок. Звезда не знает, как защитить детей.

«Сейчас я сильно переживаю, потому что у меня двое сыновей. Я морально не готов к ушибам и травмам. Не знаю, как уберечь их: запереть дома – не вариант, а давать полную свободу страшно», — написал Топалов.

Жена артиста Регина Тодоренко пока не прокомментировала ситуацию. Она много работает и делится подробностями семейной жизни в соцсетях. Недавно девушка рассказывала, что с трудом контролирует себя, когда старший сын капризничает. У звездных супругов есть также младший ребенок – восьмимесячный Мирослав.

Ранее мы писали о том, как Регина Тодоренко презентовала свою книгу сказок. Девушка призналась, что вдохновение ее посетило во время первой беременности.