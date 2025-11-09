«Мог быть вместо SHAMAN»: Сергей Соседов восхитился талантом Прохора Шаляпина

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал шоумена Прохора Шаляпина талантливым исполнителем, который мог бы занять место Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

«Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь «Я русский», но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось», — сказал Соседов в подкасте «За деньги».

Критик выразил уверенность, что Шаляпин имеет свою аудиторию, и был удивлен тем, что его не приглашают выступать. При этом Соседов привел в пример Клаву Коку и Валю Карнавал, которые, по его мнению, ничего не умеют, но поют и их приглашают на телевидение.

«Их зовут на каналы, и они что-то ведут. А другим, более достойным, ничего не дают», — отметил Соседов.

