«Мог бы сесть в тюрьму»: Семенович отреагировала на заявление жены бойфренда об избиениях

Певица Анна Семенович отреагировала на заявление жены бойфренда об избиениях. Об этом сообщает Kp.ru.

Певица Анна Семенович обрела счастье с бизнесменом по имени Денис. Как выяснилось, мужчина до сих пор женат: он не может развестись с супругой из-за долгого бракоразводного процесса в Германии. Недавно жена Дениса вышла на связь со СМИ и заявила об избиениях и угрозах со стороны бизнесмена. Семенович сообщила, что ее шокировали слова женщины. Она назвала Дениса добрым и галантным мужчиной.

«Сами подумайте: зачем женщине жить 15 лет с мужчиной, который ее якобы бьет и обижает? Это просто самой себе противоречить. К тому же в Германии очень жесткие законы. Если бы Денис, не дай Бог, что-то сделал, он бы мог сесть в тюрьму», — высказалась артистка.

Также Анна упомянула про спортивное прошлое Дениса. По ее мнению, «такой сильный человек» не может поднять руку на женщину.

Денис добавил, что его экс-возлюбленная — эмоциональный человек, у которого задето самолюбие.

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