Григорий Лепс на концерте в Казани разочаровал застрявших в очереди зрителей

Певец Григорий Лепс во время гастролей в Казани начал концерт, не дождавшись, пока все зрители зайдут на стадион и займут свои кресла. За пять минут до начала мероприятия у входа оставались сотни людей, однако исполнитель хита «Я поднимаю руки» вышел на сцену и начал петь.

Как пишет портал 116.ru, Лепс начал концерт по расписанию и ровно в 19:00 уже был на сцене. При этом он был в курсе того, что часть поклонников все еще стоит в очереди на входе.

Пунктуальность 62-летнего певца понравилась не всем. Многие поклонники остались недовольны. При этом нашлись и те, кто выступил в защиту Лепса.

«Нужно было раньше приезжать, пунктуальным должен быть не только артист, но и зритель», - приводит Kp.ru слова одной из зрительниц.

Ранее Григорий Лепс поднял цену на выступления до 11 миллионов рублей. В райдере артиста перелеты на частном самолете, алкогольные напитки и банка меда в гримерке. Кроме того, Лепс требует, чтобы к нему не пускали журналистов и поклонников.