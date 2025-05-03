«Моей позиции нет»: лидер «Ногу свело» Покровский* отказался от публичной поддержки Украины

Уехавший из России в США основатель и лидер «Ногу свело» Макс Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) отказался от публичной поддержки Украины на частных мероприятиях. До этого артист мог выкрикивать политические лозунги на корпоративах.

Как сообщает Telegram-канал Mash, недавно рок-музыкант выступил на закрытом мероприятии в Казахстане, на котором присутствовало 500 человек. Покровский* спросил у организатора, можно ли ему исполнить песни, выпущенные с начала СВО. Заказчик попросил провести концерт без политики. Певца это не смутило, он призвал расслабиться, сказав: «моей позиции нет».

С начала конфликта на Украине лидер коллектива выкрикивал лозунги в поддержку Киева, махал флагами. Все это артист делал, судя по его соцсетях, даже на корпоративах.

Долгое время артист жил на две страны, но в 2019 году решил полностью перебраться в США. В последнее время его творчество посвящено критике российский властей.

Напомним, Покровский* погасил все налоги в России, чтобы не лишиться квартиры в Москве. Из-за неоплаченных налогов недвижимость музыканта могли изъять.

*(признан иноагентом на территории РФ)