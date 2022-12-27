«Мое терпение может лопнуть»: очередная выходка Бузовой разозлила ее коллегу

Персона Ольги Бузовой никому не дает покоя. Сейчас девушка и Сергей Соседов являются членами жюри белорусского проекта «Фактор. BY». Только вот поладить знаменитости никак не могут. Мужчина постоянно позволяет себе колкие высказывания в адрес телеведущей прямо в эфире передачи, а в последний раз он и вовсе поймал Бузову на лжи.

По словам Соседова, его коллега совсем не занимается участниками проекта. Сергей убежден: Ольга создает лишь видимость увлечения шоу, но на самом деле она ни разу не была замечена на репетициях. Мужчина всегда славился своим взрывным характером, и на этот раз он открыто предупредил Бузову, что его терпение на исходе.

«Она рассказывает сказки, мол, занята и живет проектом. Это все понты. Ей надо не выступать, а помалкивать и слушать, что я говорю! Я молчу до поры до времени», — возмутился Сергей.

Сама Бузова пока никак не ответила на обвинения Соседова.

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