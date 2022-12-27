«Просят деньги в долг»: Ксения Собчак столкнулась с мошенниками

Звезды отечественного шоу-бизнеса нередко становятся жертвами мошенников. На этот раз от деяний злоумышленников пострадала Ксения Собчак. Кто-то от имени журналистки обращался к ее близким с просьбой дать деньги в долг. В своем Telegram-канале девушка предупредила всех об опасности и рекомендовала не вестись на обман.

В качестве доказательства Собчак опубликовала скрин переписки, подтверждающий ее слова. Мошенник попросил у знакомого Ксении осуществить перевод на карту в размере 180 тысяч рублей. Видимо, мужчина сразу же заподозрил подвох и связался с журналисткой напрямую, чтобы выяснить все детали.

«От моего имени мошенники обзванивают людей и просят деньги в долг. Не ведитесь», — обратилась Собчак к подписчикам.

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