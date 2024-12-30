«Мое тело устало от таких нагрузок»: Виктория Боня встревожила новостями о проблемах со здоровьем

Телеведущая Виктория Боня вышла на связь с тревожными новостями и сообщила о проблемах со здоровьем. В личном блоге экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что заболела в Майами.

Виктория Боня объяснила, что долгое время не появлялась в соцсетях из-за болезни. Как оказалось, модель простудилась после одного из мероприятий в Майами. По мнению знаменитости, все дело в том, что ее тело «просто устало от нагрузок».

«Думаю, мое тело просто устало от таких нагрузок, которые у него были в этом году. У меня так сильно болело горло, но у меня есть свой витамин С, который я пила, и имбирь — это тоже помогает», — поделилась Виктория Боня.

Чтобы не скучать в вынужденной изоляции дома, телеведущая начала смотреть различные ролики. После выздоровления Виктория Боня планирует отправиться к океану.

«Мои любимые — это криминальные видео, я их обожаю, я под них засыпаю. Отболею еще денечек и полечу на океан. Я прямо хочу упасть в океан, полежать на берегу и не делать ничего», — призналась знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня рассказала о проблемах со здоровьем после горной экспедиции.