«Мое сердце занято семьей»: блогер Лерчек сделала заявление на фоне развода

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, впервые за долгое время вышла в свет вместе с детьми на премию «ЖАРА Music Awards». В беседе с Super знаменитость раскрыла, свободно ли ее сердце после развода с бизнесменом Артемом Чекалиным.

Лерчек не стала раскрывать, состоит ли она сейчас в новых отношениях.

«Мое сердце занято моей семьей», — заявила Валерия Чекалина.

Напомним, 25 марта появилась информация о том, что заявление о расторжении брака Чекалиных будет рассмотрено.

11 апреля Артем Чекалин подтвердил информацию о разводе с Лерчек. Бизнесмен назвал брак с блогером «самой чистой и яркой любовью». По словам Артема Чекалина, несмотря на расставание, они с экс-супругой с уважением относятся друг к другу. Предприниматель добавил, что они не планируют раскрывать подробности развода.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Заседание перенесли, теперь оно назначено на 11 июня. Сами Артем и Валерия Чекалины не появляются в суде, их интересы представляют адвокаты.

Ранее мы писали о том, что суд оставил без движения иск Артема Чекалина о разделе совместно нажитого имущества с Лерчек.