«Мое сердце занято»: похудевшая на 17 кг Настя Ивлеева рассказала о личной жизни

Киноактриса и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о личной жизни. Звезда не выставляет ее напоказ, но сообщила – она сейчас влюблена.

Подробности приводит сайт Sobaka.ru.

32-летняя Ивлеева призвала «не волноваться» о ее личной жизни. Она так же, как и другие, влюбляется и расстается.

«То, что я ее не транслирую, не значит, что ее нет… На данный момент мое сердце занято», - сказала актриса.

На вопрос, какой себя видит Ивлеева через 10-20 лет, говорит, что не собирается думать об этом – живет настоящим.

Она сообщила, что больше всего любит быть дома и проводить время с мамой – при ее частых путешествиях это редкость. Она предпочитает заполночь гулять по Москве и проводить спокойные вечера дома со свечами, читать.

Сейчас Ивлеева достигла идеального для себя веса – она скинула 17 кг.

«Подключаю спорт, так как здоровое тело все же спортивное и подтянутое. Плюс да, точеные коленки хороши для любого мини», - сказала она.

В октябре Ивлеева сообщила о покупке квартиры в Санкт-Петербурге.