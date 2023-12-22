«Мое сердце никогда не бывает свободно»: Алексей Воробьев сделал неожиданное признание

Российский певец Алексей Воробьев заявил об изменениях в личной жизни. По словам артиста, его сердце никогда не бывает свободно.

«Мое сердце никогда не бывает свободно в том смысле, что, как любой художник, я ищу и черпаю вдохновение в женской красоте, просто каждый раз выбирая себе новую музу», — рассказал он в интервью изданию [«Федерал Пресс»](https://fedpress.ru/news/77/society/3288657 utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

Напомним, Алексей уже говорил, что у него не так много требований к будущей избраннице. Для артиста в девушках важно лишь одно качество.

«Она должна быть умна и обладать чувством юмора, иначе ей со мной будет трудно, а мне с ней — скучно», — говорил певец.

Недавно Алексей также признавался, что его вторая половинка должна понимать, что такое работа артиста и загруженный график. Этот аспект играет для него большую роль в отношениях.