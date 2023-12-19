«Мое проклятие наступило»: Ксения Собчак впервые заговорила о своей болезни

Журналистка Ксения Собчак впервые раскрыла настоящую причину своих изменений в фигуре. В последнее время поклонники стали нередко подмечать, что телеведущая поправилась. Как оказалось, произошло это из-за проблем со здоровьем.

По словам Собчак, она сама стала видеть лишние килограммы. Однако они возникли не от того, что она не может держать себя в руках, а из-за болезни. Правда, озвучивать свой диагноз телеведущая не стала.

Ксения Анатольевна призналась, что всегда была худой и ненавидела людей в теле, а теперь сама стала толстеть. Из-за этого у нее начали появляться комплексы.

«Ненавижу жирных людей. Это, видимо, мое проклятие наступило. Я немного комплексую на эту тему. Ношу размахаечки, рубашечки», - поделилась артистка в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

К слову, по наблюдениям фанатов, полнеть Ксения Анатольевна начала после возвращения из Израиля. Именно тогда у нее стали замечать живот и бока. Кроме того, в ноябре журналистка рассказывала о походе в частную клинику и сдаче анализов, но причину своего обращения к врачам не раскрывала.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала слухи о пластике груди.