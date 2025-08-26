«Мое первое утро в качестве жены»: Агата Муцениеце вышла на связь после свадьбы

Актриса Агата Муцениеце вышла на связь после свадьбы и рассказала о первом утре в качестве жены. С мужем Петром Дрангой они провели ночь в известном отеле Москвы.

Свадьба Агаты и Петра прошла в закрытом режиме. Актриса, уже поменявшая фамилию в соцсетях, показала первое видео наутро после торжества.

«Ох, какая красота! Погода, конечно, похуже, чем вчера была. Мое первое утро в качестве жены», - поделилась эмоциями Агата.

Актриса продемонстрировала свои кольца: помолвочное и обручальное.

О свадьбе Муцениеце и Дранги сообщалось 25 августа. Говорилось, что кольца выносил сын актрисы Тимофей, а к алтарю Агату вел отец Петра.

Было опубликовано видео из ресторана, где пара играла свадьбу. На кадрах запечатлели первый танец молодоженов: Муцениеце выбрала для номера белое платье-комбинацию, туфли на каблуке и платок.