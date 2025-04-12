«Дуреешь только от аромата?»: Ольга Бузова высмеяла Олега Майами после его поцелуя

Ольга Бузова высмеяла Олега Майами после его поцелуя.

В личном блоге артист поделился снимком, где он позирует вместе с телеведущей. Звезды сидели вместе за столом на одном из светских мероприятий: на одном из кадров артисты смотрят в камеру, а на другом Олег целует Ольгу в щеку. Сама Бузова в этот момент прикрыла глаза будто от переизбытка эмоций.

«Подарил своей новый аромат, сам от него дурею», — подписал фотографии Майами.

Однако телеведущая высмеяла своего коллегу по цеху за такую самоуверенность и пошутила в ответ: «Дуреешь только от аромата?». Бузова все же намекнула, что она способна также свести с ума артиста.

Звезды и блогеры не могли пройти мимо таких романтичных снимков и заявили, что Олегу и Ольге уже пора переходить на новый уровень, ведь они идельно подходят друг другу: «Ничего не знаю, будьте уже вместе! Красиво же все!», «Эти ваши взгляды друг на друга, а может, это все-таки любовь?», «Красивая пара, очень гармонично смотрятся вместе, пусть так и будет».

Напомним, что в прошлом году коллег заподозрили в романе, так как они интриговали поклонников своими отношениями. Кроме того, по время исполнения их песни на одном из выступлений Олег Майми обнял Ольгу Бузову и при всех поцеловал.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании.

Также сообщалось, что певица Ольга Бузова публично призналась Олегу Майами в любви на его концерте.