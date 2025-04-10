«Мое лицо не худое, а измученное»: Лука Сафронов стал копией отца после борьбы с лишним весом

Сын художника Никаса Сафронова Лука сильно похудел, осунулся и стал копией отца. Об этом сообщает StarHit и публикует интервью со звездным наследником.

Мужчина давно не появлялся на публике, но в новом видео Ксении Собчак стал практически неузнаваемым. Он рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса, но сначала пошутил.

«Мое лицо не худое, а измученное. Я устал от Собчак и худел прямо во время интервью», — заявил Лука.

Сын художника отметил, что продолжает сбрасывать лишний вес, он хочет избавиться еще от 20 кг. Он обещал рассказать о своей технике похудения, но только после окончательного результата.

«Он уже близится к концу. Это целый комплекс мер. У меня уникальная система, благодаря которой я смог действительно уменьшиться в размере», — признался мужчина.

Лука Затравкин известен как пианист, но давно стал мемом в соцсетях. Он шутит о себе и совершает юмористические акции. К примеру, он устроил забастовку, когда закрылся «Макдональдс». В 2022 году он весил 289 кг. Осенью 2024 года его заметили похудевшим.

Сам Никас Сафронов связал изменившуюся фигуру сына со стрессом, который он испытал во время тяжелой болезни матери. У Инны Затравкиной был рак, она ушла из жизни в прошлом году.

Ранее Лука признался, что журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь после того, как получила интервью с экс-женой рэпера Паши Техника.