Хаматова считает своим гражданством подмостки и называет латышский язык чужим. Об этом этом стало известно из соцсетей.

Актриса Чулпан Хаматова уже несколько лет работает в Латвии. Артистка призналась, что новую страну она считает своим домом. 50-летняя знаменитость с татарскими корнями заявляет, что отлично чувствует себя в Латвии.

«Здесь мой дом, здесь моя семья. Две мои дочери живут со мной в Риге. Как это ни пафосно прозвучит, но мое истинное гражданство — закулисье и подмостки», — рассказала она.

Тем не менее, Хаматова все равно считает латышский язык не родным. Однако теперь и на русском языке актриса не знает, как сыграть роли.

«Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — добавляет она.

