«Мое истинное гражданство — закулисье»: Чулпан Хаматова заявила, что не сможет больше играть в театре на русском языке
© Starface.ru
Хаматова считает своим гражданством подмостки и называет латышский язык чужим. Об этом этом стало известно из соцсетей.
Актриса Чулпан Хаматова уже несколько лет работает в Латвии. Артистка призналась, что новую страну она считает своим домом. 50-летняя знаменитость с татарскими корнями заявляет, что отлично чувствует себя в Латвии.
«Здесь мой дом, здесь моя семья. Две мои дочери живут со мной в Риге. Как это ни пафосно прозвучит, но мое истинное гражданство — закулисье и подмостки», — рассказала она.
Тем не менее, Хаматова все равно считает латышский язык не родным. Однако теперь и на русском языке актриса не знает, как сыграть роли.
«Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — добавляет она.
