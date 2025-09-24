Актриса Чулпан Хаматова перед спектаклем заявила о выступлении в публичных домах

Актриса Чулпан Хаматова перед спектаклем записала видео с коллегами, на котором заявила, что они уже выступают в публичных домах. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Дима, мы уже в публичных домах выступаем, видишь?» - произнесла Хаматова и посмеялась. Странный диалог звезд продолжился.

Дальше она обратилась к коллеге со словами: «Дима, ты кого будешь звать? Я буду Чарли Чаплина звать».

После этого трое участников видео сложили руки и сделали обычный театральный ритуал перед спектаклем. Напоследок Хаматова послала воздушный поцелуй.

Ранее актриса Мария Машкова назвала Хаматову лучшей подружкой. Обе знаменитости живут за границей. Актрисы задействованы в постановке «Единственные самые высокие деревья на Земле».