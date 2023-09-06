«Мое главное условие»: муж Олеси Малибу зарабатывает два миллиона и отдает все деньги ей

Модель Олеся Малибу вышла замуж за бизнесмена, который старше ее на 19 лет. Главным условием с ее стороны было, чтобы мужчина зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги. Средства поступают на счет жены.

Подробности сообщает сайт PROZVEZD.

Брак зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе столицы. На церемонии не было даже родителей: пара никого не приглашала.

Малибу встречалась с мужчиной 3,5 года. Еще в начале отношений она поставила ему ряд условий.

Она потребовала, чтобы тот не изменял и не снимал женщин.

«Но самое мое главное условие – чтобы Артемий зарабатывал не менее двух миллионов рублей и отдавал все деньги мне… Все средства поступают на мой счет, а я уже их распределяю», - сказала модель.

Свадьба обошлась паре в сумму около 500 тыс. рублей. Перед церемонией оба сделали уколы красоты: поставили филлеры и ботокс в лицо.

Малибу призналась, что мечтает родить от избранника троих мальчиков. Ее супруг некогда был женат, но 13 лет назад развелся, детей у него нет.

Ранее певица Татьяна Зайцева призналась, что не хотела выходить замуж за иностранца.