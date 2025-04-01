Модный аналитик заявил, что Боярский заплатит за обед из шляпы от 50 тыс. рублей

Если российский певец Михаил Боярский на самом деле решит съесть свою шляпу, стоить ему этот обед может больше полусотни тысяч рублей. К таким выводам пришел модный аналитик Максим Зарипов.

«Полагаю, что Михаил Боярский предпочитает шляпы с шерстью в составе. Возможно, некоторые из них он заказывает в ателье исходя из своих личных пожеланий. Также он может подбирать брендовые шляпы. Одним из самых лучших считается итальянский Borsalino. В среднем подобный головной убор может стоить 50−60 тысяч рублей. Есть замечательный бренд Stetson [с товарами ценой 30–40 тысяч рублей] – его обожают ценители шляп», - рассказал он в беседе с «Абзацем».

Зарипов отмечает, что полюбить шляпы Боярский мог после исполнения роли Д`Артаньяна в фильме о трех мушкетерах, которая сделала его знаменитым. Сам певец признавался, что не расстается с этими головными уборами уже больше полувека.

Напомним — ранее Боярский пообещал употребить в пищу свою шляпу, если его любимый футбольный клуб «Зенит» станет чемпионом РПЛ. Однажды он уже клялся год не снимать шарф с символикой клуба в случае его победы в лиге — и тогда слово пришлось сдержать.