Михаил Боярский пообещал съесть шляпу в случае победы «Зенита» в РПЛ

Российский актер и исполнитель Михаил Боярский заявил, что готов съесть свою шляпу в том случае, если футбольный клуб «Зенит» станет чемпионом РПЛ в год своего 100-летия.

«Ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если „Зенит“ в этом году займёт первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел», — признался он в беседе с ТАСС.

При этом артист отметил, что в целом не очень щедр на обещания.

Однажды Боярский уже поклялся, что целый год будет ходить в шарфе «Зенита», если клуб завоюет титул. Так и произошло — футболисты стали чемпионами, а звезда «Трех мушкетеров» какое-то время не расставался с шарфом.

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