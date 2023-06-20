Модная коллекция одежды сына Филиппа Киркорова обошлась в десять миллионов рублей

Совсем скоро в семье Филиппа Киркорова состоится важное событие: его сын Мартин отметит 11-летие. В этот день наследник артиста примерит на себя не только роль именинника, но и дизайнера модной одежды. Аника Керимова, модельер, заметив рисунки Мартина, незамедлительно предложила ему сделать совместную коллекцию. В новом интервью для издания StarHit девушка рассказала о работе с сыном Филиппа.

По словам Аники, Мартин обладает талантом в области дизайна одежды. За основу будущей коллекции Керимова взяла 15 эскизов наследника Киркорова. Однако, чтобы линейка получилась более масштабной, к ней добавили еще 10 образов, выдержанных в цветах Мартина.

При этом Аника добавила: на создание коллекции ушло более 10 миллионов, поскольку вся одежда выполнена из качественных материалов. «Там будут и натуральные шелка, и камни Сваровски, и перья. Все наряды уникальные: много ручной работы, вышивки», — пояснила знаменитость.

Звездный отец гордится достижением своего сына и считает, что Мартин станет достойной заменой умершим Валентину Юдашкину и Вячеславу Зайцеву.

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