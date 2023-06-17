«Его боятся все»: стали известны новые подробности о Филиппе Киркорове

Александр Рогов часто дает советы звездам российской эстрады. Стилист разбирает выходы знаменитостей на красные дорожки и появления на мероприятиях. На этот раз критике поддался поп-король Филипп Киркоров.

Оказалось, что последней «каплей» стал образ Киркорова на премию Жара Music Awards — сатиновый костюм с огромной брошью в виде розового цветка и окрашенные в белый цвет волосы и борода.

Рогов пояснил, что Киркоров делает это и думает, что омолодился. Однако не всегда это омоложение выходит хорошо. Например, стилист раскритиковал причёску — отросшие тонкие волосы стоят в разные стороны.

«Похудел — супер, фигуру в порядок привел — супер, но что-то с ним не то. Его боятся все», — заключил Рогов.

К обсуждению подключилась и мама стилиста — Любовь Анатольевна. Она предположила, что Киркорова боятся из-за того, что он может возненавидеть критикующего или же обидеться на него.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров отказал на светской вечеринке инвалиду в просьбе сфотографироваться.