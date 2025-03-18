Модельер Махмудов пошутил, что Волочкова может встретить мужа на свадьбе дочери

Модельер Джемал Махмудов, который работает над платьем для балерины Анастасии Волочковой для свадьбы ее дочери, пошутил, что танцовщица может встретить мужа на мероприятии.

В начале марта дизайнер приехал поздравить 49-летнюю Волочкову с Международным женским днем и примерить наряд. «Может, своего мужа там встретишь», - пошутил Махмудов.

Балерина готовится пышно отметить свадьбу дочери Ариадны в Петербурге. Мачеха девушки Елена Николаева утверждает, что событие состоится в Москве, а в Петербурге пара собирается венчаться. Волочкова рассказывала, что Ариадна захотела свадьбу «в мамином стиле» - в столице будут «посиделки с чужими ей людьми».

Также балерина объясняла, почему дочь за 4 месяца до свадьбы переехала от жениха к отцу. По словам Волочковой, это связано с грядущим венчанием: духовный отец возлюбленных рекомендовал паре пожить отдельно.

Родители жениха не приедут на свадьбу в Петербург. Волочкова призналась, что не видела их и не знакома лично. Более того, звезде неизвестна фамилия жениха. Она знает только, что мужчина – «хороший человек».