Модель Вячеслава Зайцева раскрыла причины его конфликтов с умершим сыном Егором

Модель Алена Кравец, работавшая с модельером Вячеславом Зайцевым и знакомая с его семьей, рассказала, почему звездный отец конфликтовал с сыном. Напомним, что Егор умер 19 июня спустя год после похорон дизайнера. По словам Алены, рак у Зайцева-младшего мог развиться из-за его чувства вины перед родителем.

Известно, что еще задолго до смерти Зайцева-старшего у него были плохие отношения с наследником. Они мало общались, и после кончины модельера, по мнению Кравец, Егор стал чувствовать себя виноватым.

«Есть мнение, что бесконечное чувство вины может провоцировать развитие серьезных заболеваний. Сын чувствовал свою вину перед отцом, потому что он очень нехорошо, особенно по молодости, с ним поступал — там такие были конфликты!» - заявила модель в беседе с mk.ru.

Алена отметила, что отношения у отца с сыном портились из-за употребления алкоголя и запрещенных препаратов Егором. Дизайнер пытался с этим бороться, так как хотел передать свой Дом моды ему. В итоге спустя годы, когда звездный наследник справился с зависимостью, он действительно стал заниматься бизнесом родителя. Кравец подчеркнула, что он был и управленцем, и художником. Однако теперь, как считает модель, династии пришел конец.

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