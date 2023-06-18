«Черное пятно на одном глазу»: что случилось с Татьяной Булановой

На протяжении двух недель в интернет-пространстве обсуждают свадьбу Татьяны Булановой. В роли невесты певица выглядела роскошно, но вскоре она ужаснула поклонников своим видом. Стилист Анвар Очилов прокомментировал ситуацию.

По мнению специалиста, звезда «застряла» в 90-х несмотря на то, что вышла замуж за молодого бизнесмена. На новых кадрах в ее блоге видно, что Буланова не может привести в порядок даже брови. Одна бровь толстая и густая, а другая тонкая, необходима правильная растушевка.

«Черное пятно на одном глазу. На лице — румяна, которые уже давно никто так не наносит», — прокомментировал Очилов макияж звезды.

Стилист добавил, что цвет волос Булановой тоже необходимо привести в порядок. Он предложил сделать мелирование и стрижку асимметрию.

Очилов отметил, что социальные сети являются публичным пространством, где появился перед поклонниками в неглиже — дело плохое.

Ранее мы писали, что Татьяну Буланову на открытии ресторана за 50 миллионов ждал сюрприз.