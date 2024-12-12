Телеведущая и модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке. Звезда появилась в таком наряде на мероприятии от журнала L'Officiel в ОАЭ. Она похвасталась кадрами в соцсетях.

Знаменитость часто посещает вечеринки и выбирает смелые наряды. В этот раз на ней было длинное черное платье с эффектным декольте и прозрачная накидка, которая прикрывала ее спину и плечи. Виктория надела украшения, распустила волосы и предпочла не слишком яркий макияж. Она улыбалась и выглядела счастливой.