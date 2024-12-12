Модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке
© Tarakanov Vadim/East News
Телеведущая и модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке. Звезда появилась в таком наряде на мероприятии от журнала L'Officiel в ОАЭ. Она похвасталась кадрами в соцсетях.
Знаменитость часто посещает вечеринки и выбирает смелые наряды. В этот раз на ней было длинное черное платье с эффектным декольте и прозрачная накидка, которая прикрывала ее спину и плечи. Виктория надела украшения, распустила волосы и предпочла не слишком яркий макияж. Она улыбалась и выглядела счастливой.
Поклонники восхищаются фигурой знаменитости и интересуются, как она поддерживает себя в форме. Лопырева признавалась, что пробовала разнообразные диеты, но не добивалась желаемых результатов, поэтому в этот способ похудения не верит. Она разработала индивидуальную систему питания.
Так, женщина отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара. Знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Кроме того, она занимается спортом.
Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков пришел на премию с женой Анной Матисон.