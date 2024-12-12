НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 декабря 2024, 14:10
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Модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке

Модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке

© Tarakanov Vadim/East News

Телеведущая и модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке. Звезда появилась в таком наряде на мероприятии от журнала L'Officiel в ОАЭ. Она похвасталась кадрами в соцсетях.

Знаменитость часто посещает вечеринки и выбирает смелые наряды. В этот раз на ней было длинное черное платье с эффектным декольте и прозрачная накидка, которая прикрывала ее спину и плечи. Виктория надела украшения, распустила волосы и предпочла не слишком яркий макияж. Она улыбалась и выглядела счастливой.

Модель Виктория Лопырева вышла в свет в платье с вырезом и прозрачной накидке

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники восхищаются фигурой знаменитости и интересуются, как она поддерживает себя в форме. Лопырева признавалась, что пробовала разнообразные диеты, но не добивалась желаемых результатов, поэтому в этот способ похудения не верит. Она разработала индивидуальную систему питания.

Так, женщина отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара. Знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Кроме того, она занимается спортом.

Ранее мы писали о том, что Сергей Безруков пришел на премию с женой Анной Матисон.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Виктория Лопырева
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