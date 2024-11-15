Модель Виктория Лопырева показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом
© Tarakanov Vadim/East News
Модель Виктория Лопырева похвасталась кольцом с огромным бриллиантом. Носит она его на безымянном пальце, на который обычно надевают украшение после помолвки.
О личной жизни Лопырева уже давно предпочитает не давать комментариев. После расставания с бизнесменом Игорем Булатовым она перестала афишировать новые романтические отношения. Однако по блогу модели поклонники выяснили, что у нее все-таки уже есть новый кавалер. И, судя по всему, у них все серьезно.
Виктория намекнула, что тайный возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Она сфотографировалась с кольцом, на стоимость которого можно приобрести квартиру в Москве. При этом личность жениха Виктории по-прежнему не раскрыта.
Напомним, что роман модели с Булатовым начался в 2018 году. Причем на тот момент бизнесмен был женат на Тате Карапетян. Когда бывшая жена предпринимателя узнала об интрижке мужа, она была в положении. Но даже это не удержало Игоря в семье. Бизнесмен развелся и сошелся с Лопыревой. В 2019 году они сыграли свадьбу, а затем у пары родился сын. Сейчас Виктория воспитывает его сама.
Ранее Виктория Лопырева вышла в свет с сумкой за 7 млн рублей.