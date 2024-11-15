Модель Виктория Лопырева показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Модель Виктория Лопырева похвасталась кольцом с огромным бриллиантом. Носит она его на безымянном пальце, на который обычно надевают украшение после помолвки.

О личной жизни Лопырева уже давно предпочитает не давать комментариев. После расставания с бизнесменом Игорем Булатовым она перестала афишировать новые романтические отношения. Однако по блогу модели поклонники выяснили, что у нее все-таки уже есть новый кавалер. И, судя по всему, у них все серьезно.

Виктория намекнула, что тайный возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Она сфотографировалась с кольцом, на стоимость которого можно приобрести квартиру в Москве. При этом личность жениха Виктории по-прежнему не раскрыта.