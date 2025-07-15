Модель Виктория Боня прилетела в Москву из Монако, чтобы сделать новые губы. Знаменитость рассказала о приеме у косметолога в соцсети.

Виктория Боня прилетела в Россию и первым делом отправилась к косметологу. По словам модели, она хотела исправить асимметрию верхней губы. Специалист не стал менять форму губы, а проблему решил скорректировать ботоксом.

«Исправила себе, насколько это возможно, асимметрию губы. Я в прошлом году расколола гель в губах, его было немного. Но после операции в Америке асимметрия была очень сильная. И сейчас пришло время как раз все исправить. Видно разницу? Мне очень нравится!» — высказалась знаменитость.

По словам Виктории, когда она делала офтальмологическую операцию, хирург задел ей нерв, после чего губа «висела сосиской». Но теперь, после процедуры, модель довольна результатом.

«Когда я делала себе глаза, мне вставили импланты, они как гранулы. Хирург задел мне один нерв, и губа просто упала, висела сосиской. Я ее подколола, какое-то время было хорошо, а потом плоская стала. Теперь я довольна, красиво», — заявила она.

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