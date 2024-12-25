НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 декабря 2024, 12:22
1 мин.

Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тиматии

Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тиматии

© Starface.ru

Модель Валентина Иванова, получившая известность после начала отношений с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати), показала, как выглядела до всех изменений внешности.

В своем блоге она опубликовала коллаж из фотографий разных лет, на которых видно, что Валентина ничего кардинально не меняла.

Так возлюбленная Тимати отреагировала на просьбу подписчицы показать, как она выглядела с длинными волосами.

На одном из кадров Валентина запечатлена с длинными светлыми волосами. Кроме того, ранее у модели была густая челка, закрывающая лоб.

Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тиматии

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Тимати состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.

Ранее Тимати, намекнул, что узаконил отношения со своей возлюбленной Валентиной. В своем блоге 41-летний артист опубликовал шуточный пост с фотографией унитаза, размещенного в горах за стеклянной ширмой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Тимати
новости шоу-бизнеса
соцсети
внешность