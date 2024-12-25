Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тиматии
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Модель Валентина Иванова, получившая известность после начала отношений с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати), показала, как выглядела до всех изменений внешности.
В своем блоге она опубликовала коллаж из фотографий разных лет, на которых видно, что Валентина ничего кардинально не меняла.
Так возлюбленная Тимати отреагировала на просьбу подписчицы показать, как она выглядела с длинными волосами.
На одном из кадров Валентина запечатлена с длинными светлыми волосами. Кроме того, ранее у модели была густая челка, закрывающая лоб.
Напомним, Тимати состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.
Ранее Тимати, намекнул, что узаконил отношения со своей возлюбленной Валентиной. В своем блоге 41-летний артист опубликовал шуточный пост с фотографией унитаза, размещенного в горах за стеклянной ширмой.