Модель Валентина Иванова показала, как выглядела до встречи с рэпером Тиматии

Модель Валентина Иванова, получившая известность после начала отношений с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати), показала, как выглядела до всех изменений внешности.

В своем блоге она опубликовала коллаж из фотографий разных лет, на которых видно, что Валентина ничего кардинально не меняла.

Так возлюбленная Тимати отреагировала на просьбу подписчицы показать, как она выглядела с длинными волосами.

На одном из кадров Валентина запечатлена с длинными светлыми волосами. Кроме того, ранее у модели была густая челка, закрывающая лоб.