Модель Наталья Водянова снялась в прозрачной блузе для итальянского бренда

Супермодель Наталья Водянова стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Ermanno Scervino, представив разнообразные образы в последней фотосессии. Снимки со звездой появились в соцсетях.

На съемке знаменитость продемонстрировала несколько стильных образов, включая «голую» прозрачную блузу, шорты и жакет со стразами, а также платье в пол. Ее волосы были уложены мягкими волнами, а макияж подчеркнули розовыми тенями.

Бренд Ermanno Scervino — итальянский дом моды с штаб-квартирой во Флоренции, Италия. Основанный предпринимателем Тони Шервино и дизайнером Эрманно Даэлли в 2000 году, этот премиум-бренд успешно конкурирует с французскими модными брендами.

Напомним, что муж Натальи Водяновой, французский бизнесмен Антуан Арно, — старший сын президента и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, занимающейся fashion-брендами.

Наталья Водянова и Антуан Арно состоят в браке с 2011 года, но свои отношения официально узаконили лишь в 2020-м году. Супруги воспитывают двух общих детей — девятилетнего летнего Максима и семилетнего Романа. Кроме того, они заботятся о троих детях супермодели от ее предыдущего брака с британским аристократом Джастиным Портманом: 21-летнем Лукасе, 17-летней Неве и 15-летнем Викторе.

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