42-летняя модель Наталья Водянова появилась на Неделе моды в Париже с мешками под глазами. Для выхода знаменитость выбрала светлый образ.

Водянова была в белом платье, поверх которого надела пальто молочного цвета. Образ дополняли кулон на шее, сумка бордового цвета и ботильоны на каблуках.

Селебрити сделала натуральный макияж, который подчеркивал мешки под глазами и уставший вид. Репортеры кричали имя Натальи, чтобы привлечь внимание и сделать кадры.

На выход модели обратил внимание Telegram-канал Самые СЛИВки.

«Наталья Водянова на Неделе моды в Париже с мешками под глазами и кринжовыми каблуками. И все равно красотка», - подписали авторы канала фото Водяновой.

Ранее сообщалось, что модель Алеся Кафельникова приняла участие в Неделе моды. Она снялась в платье от бренда Vetements.