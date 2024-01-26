Модель Мария Погребняк назвала условие для того, чтобы показать своего возлюбленного

Модель и блогерша Мария Погребняк вышла на связь со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Аудиторию интересовал вопрос, когда знаменитость уже покажет своего избранника, передает Газета.Ru.

В сентябре прошлого года Мария официально разошлась со своим супругом Павлом. Модель и спортсмен пробыли в браке семь лет. Причина развода пары неизвестна. У Марии и Павла трое сыновей.

После расставания с Погребняком у знаменитости появился новый возлюбленный. Его личность блогерша раскрывать не спешит. В общении с подписчиками Мария пошутила, что тот еще «не заслужил» этого. На данный момент лишь известно, что мужчина ровесник избранницы, у него нет детей и никогда не было жены.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии предполагаемой возлюбленной бывшего мужа Марии. Его уже неоднократно замечали в компании рыжеволосой спутницы.