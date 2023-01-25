Модель Лена Перминова ответила, простит ли измену мужа ради брака

Молодая модель и мать четверых детей Елена Перминова, которая замужем за 63-летним бизнесменом Александром Лебедевым, порассуждала на тему измен в соцсетях. Она ответила, стоит ли прощать нарушение верности «ради брака».

Соответствующий вопрос Перминовой задали подписчики. Модель на это ответила, что «ради брака – ни в коем случае».

По ее мнению, партнерам следует объясниться при одном условии – «если в отношениях тепло, хорошо и приятно». В данной ситуации простить измену «можно и нужно», считает она.

«Если нет – «прощать ради брака» это, по-моему, довольно глупо», - заключила модель.

Ранее актер Никита Джигурда назвал цену, за которую согласился бы на измену.