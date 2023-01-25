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16:26, 25 января 2023
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Модель Лена Перминова ответила, простит ли измену мужа ради брака

Мать четверых детей Лена Перминова заявила, что нельзя прощать измену «ради брака».

Модель Лена Перминова ответила, простит ли измену мужа ради брака

Фото: Андрей Подолякин/ Starface.ru

Молодая модель и мать четверых детей Елена Перминова, которая замужем за 63-летним бизнесменом Александром Лебедевым, порассуждала на тему измен в соцсетях. Она ответила, стоит ли прощать нарушение верности «ради брака».

Соответствующий вопрос Перминовой задали подписчики. Модель на это ответила, что «ради брака – ни в коем случае».

По ее мнению, партнерам следует объясниться при одном условии – «если в отношениях тепло, хорошо и приятно». В данной ситуации простить измену «можно и нужно», считает она.

«Если нет – «прощать ради брака» это, по-моему, довольно глупо», - заключила модель.

Ранее актер Никита Джигурда назвал цену, за которую согласился бы на измену.

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