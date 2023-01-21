«Измена, но за миллион»: Джигурда рассказал про интимные услуги

Эпатажного Никиту Джигурду поймали на громком высказывании. Дело в том, что актер признался в интимной жизни на праздновании дня рождения Анастасии Волочковой.

Актер сообщил, что часто получает предложения о ночи с девушками легкого поведения, особенно когда отдыхает в отелях. Однако Джигурда имеет один ответ – «миллион долларов». Такова его цена, чтобы девушка с ним переспала.

Джигурда отметил, что не считает нужным тратить свое внимание на другую женщину. Если ему заплатят миллион долларов, то это хотя бы поможет скрасить измену перед Анисиной.

Ранее мы писали, что на камеру папарацци была замечена новая любовница Джигурды.