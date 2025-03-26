Модель Елена Перминова забрала детей у олигарха Лебедева и улетела из России

Модель Елена Перминова забрала детей у бывшего возлюбленного Александра Лебедева и улетела из России. Ближайшие три дня звездная мать проведет с наследниками в Стамбуле.

О расставании Перминовой с олигархом стало известно в начале этого года. Причину разрыва они не уточняли, но давали понять, что в этом не замешана измена. Так как за 20 лет совместной жизни они не оформили свои отношения, никаких судов по дележке имущества и опеке не было. Модель и бизнесмен договорились обо всем полюбовно.

Теперь четверо детей Елены и Александра — Никита, Егор, Арина и Александр — живут с мамой и папой по очереди. В последнее время, пока модель наслаждалась своим новым романом с молодым манекенщиком, они были с Лебедевым. Но недавно воссоединились с Перминовой.

Знаменитость призналась, что увезла детей на короткий срок. Каникулы в Турции продлятся всего три дня, после чего ее сыновья и дочь вернутся в Россию.

Ранее появилась информация, что новый возлюбленный Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую.