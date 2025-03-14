29-летний парень Елены Перминовой ради нее бросил модель Диану Погорелую

29-летний манекенщик и новый возлюбленный Елены Перминовой Тарас Романов ради нее бросил 24-летнюю модель Диану Погорелую. Мужчина не афишировал отношения с ней, хотя полтора года сожительствовал с девушкой.

Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии. Как пишет Super в своем сообществе ВКонтакте, Романов и Погорелая знакомы четыре года. Девушка уверена, что Тарас ее очень любит, а с Перминовой сблизился из-за денег.

«Он меня предал и улетел с (Перминовой – прим.) в Тулум в ноябре. Буквально через два дня после того, как лежал у меня в кровати и клялся в любви», - рассказала Диана.

Сначала, говорит модель, Романов отрицал, что улетел с Перминовой в Тулум, а потом заблокировал в соцсетях. Погорелая призналась: узнав, она две недели «плакала на полу день и ночь», была опустошена, отказывалась верить.

«Он улетел с этой калошей, потому что у нее много денег.. Он всегда говорил, что ему нужно сфокусироваться на себе и на своей карьере. В общем, ему нужны деньги, проще говоря», - поделилась 24-летняя Диана.

Модель рассказала, что Романов лайкает ее посты, но не пишет при Перминовой. Она уверена, что роман Тараса и Елены не продлится долго, девушка допускает, что Романов решится на измену. Воспитывать детей Перминовой он «никогда в жизни не будет» - мужчина сосредоточен на карьере.

«Пока ему удобно, он сидит у кормушки, надеется, что (Перминова – прим.) как-то поспособствует его карьере из-за того, что влюблена», - сказала модель Super.

Диана говорит, что ее «обожает» мама Романова, называет дочкой. На Пасху пара постоянно ездила к его матери, навещала бабушку в доме престарелых.

Она даже пыталась связаться с 38-летней Перминовой, но та сразу заблокировала.

Ранее сообщалось, что 38-летняя Перминова выложила фото с Романовым. Мужчина обнимал Елену и целовал в щеку.