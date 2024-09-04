Модель Анастасия Решетова сбежала от прессы на премьере сериала «Комбинация»

Модель Анастасия Решетова отказывается общаться с журналистами из-за скандала вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. На премьере сериала «Комбинация» она и вовсе сбежала от прессы, сделав пару фото на красной дорожке. Об этом сообщает Kp.ru.

Отметим, что это уже второй выход в свет Решетовой за последнее время. Но от комментариев по поводу обвинений в связи с женатым мужчиной она по-прежнему отказывается. На светском мероприятии Анастасия была без макияжа, в черном кардигане и белом платье-сорочке.

Сопровождал модель друг-стилист Алеко Надирян, с которым она стала все чаще мелькать на публике. К слову, раньше мужчина появлялся в компании телеведущей Ксении Бородиной.

Журналисты ни раз пытались пообщаться с Решетовой, получить от нее ответ на обвинения, что она причастна к разводу Алсу. Однако модель до сих пор не желает публично обсуждать эту тему. Напомним, что хейтеры обрушились на Анастасию после того, как певица косвенно подтвердила, что Абрамов изменял именно с ней. Об этом говорили и другие знаменитости, среди них Лера Кудрявцева.

Ранее певица Алсу рассказала, как изменилась ее жизнь после официального развода с Яном Абрамовым.