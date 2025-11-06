Модель Анастасия Решетова решилась на болезненную косметологическую процедуру

Анастасия Решетова решилась на болезненную косметологическую процедуру. Модель рассказала о визите к специалисту в соцсети.

Анастасия Решетова не скрывает, что посещает кабинет косметолога. На этот раз знаменитость сделала уколы для роста и восстановления волос. По словам модели, она терпима к боли, но некоторые процедуры даются ей с трудом.

«Я никогда не могла доделать мезотерапию, потому что это дико больно! Хотя я очень терпима к боли. Например, био или контурную пластику губ я делаю без анестезии всегда. А вот именно мезо было очень неприятно. Но теперь есть другой способ отрастить длину и объем», — высказалась Анастасия.

Косметолог опробовала на Решетовой новую трихологическую терапию. И, по словам знаменитости, она не причиняет такого дискомфорта, как другие процедуры.

В личном блоге Анастасия показала видео и заявила, что довольна конечным результатом.

«Мне очень нравится результат. Наверно, это самое лучшее и оперативное, что я пробовала для восстановления и укрепления роста волос. Это даже не инъекции, а гораздо более терпимо», — резюмировала она.

