«Может быть, это и Ян Абрамов»: что известно о возлюбленном Решетовой, с которым она встречается 2 года

В светских кругах обсуждают таинственного возлюбленного модели Анастасии Решетовой. После расставания с рэпером Тимати она не афиширует личную жизнь, но недавно призналась, что уже два года состоит в отношениях. Что в кулуарах говорят об избраннике звезды соцсетей, сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Анастасия Решетова разошлась с Тимати еще в 2020 году после рождения сына Ратмира. Артист после этого пошел на шоу «Холостяк», а модель, напротив, стала скрывать личную жизнь. По слухам, у нее был роман с бизнесменом из Дубая, а также долгое время говорили о ее тайных отношениях с экс-мужем певицы Алсу Яном Абрамовым. Продюсер Сергей Дворцов не исключил, что именно он и может быть возлюбленным Анастасии сейчас. Однако утверждать это невозможно.

«Может быть, это и Ян Абрамов, но, возможно, и кто-то другой. Но, так сказать, из влиятельных лиц. Пока на закрытых тусовках ее с избранником не видели. Но думаю, что он похож по типажу на Тимати. Она любит таких именно. Все происходит, как говорится, так, как надо. И то, что хочет, она и получает», — заявил Дворцов.

По словам Анастасии, ее нынешние отношения серьезные, поэтому в ее жизни нет места «тайным поклонникам». Слухи о романе с Абрамовым же она опровергала. Но Алсу намекала, что измена экс-мужа была именно с Решетовой.

