Анастасия Решетова раскрыла, как борется с тревожностью

Модель и блогерша Анастасия Решетова высказалась о своих способах уменьшить тревожность и расслабиться. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Бывшая возлюбленная Тимати старается пить много воды, преимущественно теплой, чай с травами, которые собраны с грядки, кокосовой воды, а также есть свежие фрукты и овощи. Манекенщица уточнила, что это помогает ей избавиться от блоков, уменьшить тревожность и восстановить все когнитивные функции.

«Мой организм отдыхает. Планирую продолжать такой рацион по возвращению в Дубай и в Москву. Дальше буду смотреть по самочувствию. Не буду делать никаких громких заявлений насчет того, что я раз и навсегда становлюсь веганом. Но такая практика многим полезна, особенно на непродолжительный период», — рассказала знаменитость.

Блогерша подчеркнула, что не всем подходит веганская диета на продолжительный срок. Анастасия периодически ее практикует, чтобы получить ощущение «легкости и чистоты тела».Инфлюэнсерша добавила, что ей неприятна мысль, что она будет употреблять мясо, рыбу и жирные, жареные продукты.

«Мои рецепторы очистились, скачки инсулина от сахара закончились, и организму просто это не нужно. Нет перепадов настроения, нет желания съесть что-то сладенькое на ночь, нет резких скачков энергии, когда ощущаешь голод», — заявила она.

Ранее Анастасия Решетова высказалась о судьбе ее бренда нижнего белья.