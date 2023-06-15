Модель Анастасия Костенко потратила 2 миллиона рублей на пластику груди

Модель Анастасия Костенко ведет активный диалог с публикой. Не так давно девушка сообщила, что перенесла пластическую операцию по увеличению груди. Вот почему в личном блоге супруга Дмитрия Тарасова без стеснения показывает результат хирургического вмешательства и рассказывает о своем восстановлении. В новом интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» девушка сообщила, какую сумму она потратила на преображение.

По словам Костенко, она рассматривала многих хирургов, однако больше всего ей понравился специалист из клиники в Дубае. За свою работу доктор запросил 2 миллиона рублей. При этом за операцию платила не сама Анастасия, а ее супруг, который изначально был против пластики.

«Хирург делает это очень естественно, красиво. Мне понравилось», — высказалась модель.

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