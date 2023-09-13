Изображали оральный секс: Тарасов и его жена Костенко неудачно пошутили при детях

Футболист Дмитрий Тарасов снова подвергся критике после неудачной шутки. Звезда решил изобразить половой акт в машине с женой Костенко, только не учел, что на заднем сиденье была их пятилетняя дочь. Об этом сообщает Woman.ru.

Супруги являются активными блогерами, поэтому при любой удобной возможности привлекают новых подписчиков. Для этого Дмитрий часто говорит на тему прошлых отношений с певицей Ольгой Бузовой и поднимает пошлые темы.

Один из фанатов поинтересовался, занимается ли спортсмен оральным сексом с женой. Тарасов мог проигнорировать вопрос, но не стал этого делать. Он назвал вопрос «хорошим» и показал кадры, на которых едет в машине, а голова супруги находится у него между ног. В какой-то момент футболист сказал «ух» и закатил глаза от удовольствия. После Костенко подняла голову.

«Ну что, нормально?» – спросила Анастасия и уточнила, что она про завязывание шнурков.

Но публика не поняла, в чем прикол. А особо внимательные заметили, что сзади в машине сидела пятилетняя дочь супругов. Девочка с интересом наблюдала за тем, чем занимаются ее мама и папа. Пользователи Сети накинулись на пару и написали им множество замечаний.

Ранее Костенко ответила недоброжелателям, которые обвиняют ее в удерживании Тарасова. Девушка заявила, что рожать – умеет.