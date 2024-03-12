Модель Алена Шишкова раскрыла правду об отношениях с Павлом Дуровым

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова призналась, что никогда не состояла в романтических отношениях с создателем соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Она заверила, что с миллиардером ее связывала только дружба.

«У нас не было никогда с ним отношений. Мы просто путешествовали, общались, нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек и, в частности, он обычно сидел в ноутбуке и работал», — рассказала Шишкова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Модель подчеркнула, что с Дуровым было комфортно просто молчать. При этом она не стала отрицать, что дружба могла перерасти в любовь, но этого так и не произошло.

«Может был намек на роман, но очень закрытый, такой — сам в себе, и я тоже такой же человек. Люблю тоже личное пространство, не люблю, когда меня тискают, трогают. В тот момент я вообще не была готова к отношениям, и он видимо тоже», — пояснила Алена.

Девушка добавила, что уже давно не виделась с Дуровым, их совместные путешествия прекратились. При этом молодые люди поддерживают дружеское общение.

Ранее Алена Шишкова рассказала об отношениях с Тимати, от которого родила дочь. По словам модели, сейчас она не общается с другой экс-возлюбленной рэпера Анастасией Решетовой, а с нынешней избранницей Тимати Валентиной Ивановой у нее сложились теплые отношения.