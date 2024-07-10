Модель Алана Мамаева заявила, что временами считает себя толстой. Об этом она рассказала в шоу «Чат на чат».

При росте 178 см Алана Мамаева весит всего 50 кг. Поклонники бывшей супруги футболиста Павла Мамаева обеспокоены слишком низким весом модели. Периодически в соцсетях то и дело всплывают комментарии с просьбами помочь девушке набрать вес.

Однако сама Мамаева заявляет, что не считает себя худой.

«У меня загон, что я все время толстая. Я как-то прислала одно фото с намеком, что мне надо весить меньше», — заявила она.

Ранее Алана весила 90 кг. Мамаева рассказывала, что после этого начала регулярно заниматься спортом и села на серьезную диету. Однако несмотря на похудение, у модели оставался живот. В итоге она решилась на липосакцию.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк столкнулась с хейтом в свой адрес. Модель призналась, что участвовала в забеге будучи беременной.