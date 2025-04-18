«Мода – один из показателей»: Любовь Успенская назвала себя стильной женщиной

Певица Любовь Успенская назвала себя стильной женщиной. Артистка говорит, что всегда следила за модой, которая, по ее мнению, является показателем мира и характера.

Комментарий «королевы шансона» приводит mk.ru.

«Я всегда была женщиной стильной, всегда следила за модой», - сказала Успенская.

Певица говорит, что уважительно относится к людям, которые шагают в ногу с модой.

«Мода – один из показателей твоего мира, характера. Мне Бог дал хороший вкус. Мне Бог дал все, ребята. Я использую все, что могу», - заключила исполнительница.

Ранее Успенская рассказала, что идеальный выходной для нее – это отдых в лесу. Там артистка громко поет и даже орет. Звезда таким образом «испускает из себя все то, что засело глубоко».