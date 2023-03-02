Мочалка на голове и огромный нос: сбежавшая от жениха Елена Воробей заметно подурнела

Воробей раскрыла тайну, что это преображение связано с ее героиней. СМИ пишут, что звезда в таком виде будет рекламировать грядущий концерт, который запланирован на 8 марта. На сцене она будет в образе Софы Марковны.

«Какой ужас», «Ну и рожа у Софы, почти как у меня», «Леночка, вы супер», «Как классно получилось», «Классный образ», «Мы скучали», – пишут в комментариях.

Поклонники оценили чувство юмора Елены и написали, что она – роскошная женщина. Воробей действительно очень похорошела в последнее время. По слухам, это случилось после того, как она сбежала от своего жениха по имени Сергей. Несмотря на то, что мужчина младше артистки на три года, она так и не вышла за него замуж. Избранник делал ей предложение руки и сердца, но в последний момент дива отменила торжество.

Артистка рассказала об этом только спустя несколько месяцев. Воробей призналась, что расставание случилось из-за слишком навязчивого внимания, которое обрушилось на Сергея. СМИ пишут также, что звезда намекала на скромные доходы жениха.

Ранее мы писали о том, как Елена Воробей призналась в романе с Евгением Петросяном.