Мочалка на голове и огромный нос: сбежавшая от жениха Елена Воробей заметно подурнела
55-летнюю Елену Воробей с трудом узнали после преображения гримера.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Юмористка Елена Воробей только недавно восхищала поклонников своей стройной фигурой и помолодевшим видом, но недавно неприятно удивила публику. 55-летняя артистка опубликовала новое видео, на котором показала себя. Кадры оценили далеко не все фанаты.
Артистка появилась в ролике с рыжими волосами и прической, похожей на мочалку. Вместо естественных бровей на лице знаменитости красовались две черные тонкие изогнутые линии. А одежда Воробей была будто из бабушкиного сундука. Но Елену это не расстраивало, она улыбалась и демонстрировала дряблую кожу лица с переизбытком макияжа.
«Создаем образ, надеюсь, что все скучают. Света, у вас золотые руки», – похвалила гримера юмористка.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Воробей раскрыла тайну, что это преображение связано с ее героиней. СМИ пишут, что звезда в таком виде будет рекламировать грядущий концерт, который запланирован на 8 марта. На сцене она будет в образе Софы Марковны.
«Какой ужас», «Ну и рожа у Софы, почти как у меня», «Леночка, вы супер», «Как классно получилось», «Классный образ», «Мы скучали», – пишут в комментариях.
Поклонники оценили чувство юмора Елены и написали, что она – роскошная женщина. Воробей действительно очень похорошела в последнее время. По слухам, это случилось после того, как она сбежала от своего жениха по имени Сергей. Несмотря на то, что мужчина младше артистки на три года, она так и не вышла за него замуж. Избранник делал ей предложение руки и сердца, но в последний момент дива отменила торжество.
Артистка рассказала об этом только спустя несколько месяцев. Воробей призналась, что расставание случилось из-за слишком навязчивого внимания, которое обрушилось на Сергея. СМИ пишут также, что звезда намекала на скромные доходы жениха.
Ранее мы писали о том, как Елена Воробей призналась в романе с Евгением Петросяном.