Множественные травмы и переломы: как себя чувствует Михаил Боярский после падения с трехметровой высоты

75-летний артист Михаил Боярский рухнул с трехметровой высоты во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Инцидент произошел 14 апреля в Театре Ленсовета.

Как сообщает Telegram-канал Mash, после падения Боярскому сделали укол сильного обезболивающего, и он вернулся на сцену. За помощью к медикам исполнитель хита «Зеленоглазое такси» обратился только спустя два дня, когда ему стало сильно хуже.

Звезде фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» предстоит операция по стабилизации позвонков. Народному артисту диагностировали сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб лёгкого.

Сын Боярского Сергей рассказал, что отец расстроен из-за перерыва в актерской деятельности – ему пока нельзя выходить на сцену. Сейчас Михаил находится в больнице – домой он отправится только через неделю. Врачи предлагали ему санаторий и длительное лечение, но музыкант от всего отказался. Певец хочет поскорее вернуться к работе.

В январе артиста госпитализировали в больницу, где у него выявили ишемическую болезнь сердца. Несмотря на все уговоры медиков, Боярский не собирается бросать курить.