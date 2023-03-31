«Многому научилась у стриптизерш»: певица Натали рассказала о сексе в шоу-бизнесе

Натали стала популярной много лет назад благодаря хитам «Ветер с моря дул», «Черепашка», «Птицы белые мои». Но в начале 00-х певица неожиданно пропала со всех радаров и объявилась только спустя десять лет. Сейчас артистка вновь довольно успешна, и у нее есть свои секреты как даже спустя время удерживать внимание поклонников на себе.

По признанию вокалистки, многого в шоу-бизнесе она добилась благодаря сексуальности, ведь без нее продвинуться по карьерной лестнице практически невозможно. Если раньше она выступала в платьицах и закрытых нарядах, то теперь предпочитает сильнее оголяться – такие условия диктует сцена.

Натали считает, что вся эстрада держится на сексе, и с этим ничего не сделаешь, только подстраиваться. Нужно иметь красивое и желательно гибкое тело, уметь им владеть, ведь зачастую красивым лицом никого не удивить, тем более, что зритель издалека его особо и не видит.

«Сейчас приходится иначе ухаживать за телом, — это и вечный загар, и вечный курорт, и ни одной шероховатости на теле. Таким образом превратилась в шоколадную блондинку. За время своей карьеры многому научилась у стриптизерш», - поделилась Натали.

Певица рассказала, что в начале карьеры она ощущала себя буквально проституткой, сейчас же она по-хорошему сексуальна и может очаровать любого даже на расстоянии. В этом и есть искусство настоящей артистки. Она заявила, что принятие своей привлекательности сильно помогло ей проработать агрессию к мужчинам, которая сложилась в ее семье. Если бы не сцена, она бы, возможно, так и ненавидела противоположный пол.

При этом Натали призвала девушек не использовать сексуальность в корыстных целях, иначе это может привести к зависимости и уже действовать во вред.

Ранее Натали рассказала, почему отказалась работать с Юрием Антоновым, и за что он назвал ее дурой.