«Дешевенькие песни»: Натали рассказала, как Юрий Антонов назвал ее дурой

Одна из самых красивых певиц отечественной эстрады Натали празднует 31 марта свой день рождения. Поклонники с трудом верят в то, что блондинке исполнилось 49 лет. Она рассказала о красоте и творчестве в откровенном интервью «Экспресс газете».

В беседе с журналистами звезда призналась, что боялась быть просто хорошенькой куколкой и бежала от композиторов, которые имели опыт с артистами.

«Боялась, что не дай Бог какой-нибудь мэтр положит мне руку на колено. Поэтому в моей жизни не состоялись многие творческие союзы», – поделилась певица.

Натали привела пример неродившегося союза: с композитором Юрием Антоновым. По словам женщины, ему всегда нравилась ее внешность. Но однажды мужчина все-же отчитал ее за выход на сцену шоу «Суперстар» в трусах и лифчике.

«Юрий Михайлович позвонил мне и сказал: «Вот дура ты какая, зачем участвуешь в таких проектах?!». Любя. Впрочем, в начале моей карьеры Юрий Михайлович, выражая мне свое расположение, тоже называл дурочкой, но тогда за то, что я пела якобы дешевенькие песни», – рассказала знаменитость.

Артистка призналась, что мэтр предлагал ей помощь. Но она побоялась «ехать к нему на дачу, играть в бильярд, а заодно и музыку сочинять». Когда композитор позвонил во второй раз и назвал звезду дурочкой, она уже отреагировала по-другому.

«Я ему напомнила, что прошло уже 15 лет, и я уже не такая наивная и молоденькая, как в момент нашей первой встречи. Он удивился, что прошло так много времени», – добавила Натали.

Певица призналась, что боготворит талант Антонова, поэтому и отказалась вступать с ним в тандем.

«Сценарий, красивая женщина и богатый или знаменитый мужчина и сделка между ними, мне неинтересен. Что касается Юрия Антонова, то даже будучи дурочкой я прекрасно понимала, что с ним я не буду ни главной, ни свободной. Не секрет, что к звездам надо подстраиваться, а я не из этой категории женщин», – заключила знаменитость.

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